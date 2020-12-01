Издание «Коммерсант» со ссылкой на исследования Управления CDC американского Минздрава сообщает, что на территории США первые случаи заражения коронавирусом были выявлены еще в декабре прошлого года. Если смотреть на официальные данные, то можно сделать вывод, что в Соединенных Штатах возбудитель Covid-19 появился в то же время, что и в Китае.

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний внимательно изучили данные об анализах, которые сдавали американские жители в прошлом году. Оказалось, что в период с 13 по 17 декабря в более 100 образцах крови были обнаружены антитела к коронавирусу. Также их нашли в анализах крови пациентов, обращавшихся к медикам в период с 17 по 30 декабря 2019 года.

Напомним, что в Китае первый официальный случай заражения датируется серединой декабря. Однако есть предположения, что в Поднебесной империи коронавирус появился на месяц раньше.

Эксперты предположили, что в Соединенных Штатах уже в декабре появились первые инфицированные, однако врачи не обратили внимание на наличие у них в крови антител к тогда еще неизвестному вирусу.