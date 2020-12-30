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Алексей Криворучко, замминистра обороны России, заявил о передаче российской армии на вооружение первых БПЛА «Форпост и «Иноходец».

Согласно его словам, войска РФ уже получили 147 новейших единиц авиатехники, включая первые образцы разведывательных и ударных дронов под названием «Форпост» и «Иноходец». В эксплуатацию также поступили 7 военных судов, 2 субмарины, 1,5 тысячи единиц бронетехники, 150 систем противовоздушной обороны и 300 ракетно-артиллерийских установок.

В СМИ напоминают, что «Иноходец» является тяжелый беспилотным летательным аппаратом, который может поддерживать наземные подразделения, проводить разведывательные операции и выполнять патрульные миссии. «Форпост» представляет собой многоцелевой беспилотник-разведчик.

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