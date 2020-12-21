В 2013 году Владимир Шаманов, который занимал пост командующего российских ВДВ сообщил о необходимости в создании летающей боевой машины десанта. По его замыслу она должна выполнять сразу две важных функции – осуществлять переброску десантных подразделений и оказывать им огневую поддержку. Оставаясь при этом неуязвимой для атак вероятного противника.

Спустя 7 лет в качестве такой летающей БМД был использован вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Он успешно прошел первые испытания и продемонстрировал соответствие всем требованиям. На стрельбах винтокрылая машина поразила имитации вражеской бронетехники с использованием управляемых ракет «Атака-ВМ».

Дополнительно к ракетам вертолет оснащен также пушками, установленными в специально предназначенных подвесных контейнерах. Так он может оказывать огневую поддержку с применением неуправляемых ракет.

Защита воздушной БМД реализована с помощью титановой и арамидной брони, обеспечивающей повышенную живучесть вертолета. Кроме того, он способен подавлять атаки противника с использованием боеприпасов, наведение которых осуществляется посредством радиолокации или инфракрасного излучения.

По бортам расположено две двери для быстрой высадки десантных подразделений. Также предусмотрены дополнительные люки, позволяющие ускорить процесс, если в этом возникает необходимость.