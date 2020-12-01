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Российские военные получают в свое распоряжение первые боевые машины поддержки танков «Терминатор», которые будут проходить опытную эксплуатацию в войсках. 90-я танковая дивизия, которая базируется на территории Челябинской области, получила восемь таких машин.

Ранее командование дивизии сформировало 8 экипажей, которые прошли предварительную подготовку по всем нюансам управления БМПТ. Теперь пришло время перейти от теории к практике и испытать «Терминатор» в деле.

БМПТ «Терминатор» — это универсальная машина, которая может действовать как в связке с танками, так и полностью самостоятельно. Установленное на ней вооружение дает возможность уничтожать как легкие боевые машины, так и тяжелые танки. Помимо этого, БМПТ способна выступить в качестве поддержки средств ПВО и наносить удары по самолетам и вертолетам потенциального противника.

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