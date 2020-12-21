Соединенные Штаты недавно заявили, что намереваются перебросить на Аляску дополнительную эскадрилью истребителей пятого поколения F-35, чтобы «ослабить российскую угрозу». Однако у РФ нашелся адекватный ответ на эту меру – ним оказалась переброска на Чукотку перехватчиков дальнего действия МиГ-31.

Китайское издание Sohu сообщает, что возможности России позволяют добавить американским ВВС «головной боли» и усилить эти группировки еще и самолетами МиГ-31К, способными наносить удары по вероятному противнику гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По мнению авторов статьи, из-за этого 50 процентов населения Соединенных Штатов перестанет спать спокойно. Ведь эти боеприпасы могут поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Эксперты заявили, что США обеспокоены подобными действиями российской стороны, однако они просто введены в заблуждение. Все дело в том, что РФ пока перебрасывает в Анадырь истребители морской авиации МиГ-31БМ. Но американцы уже забили тревогу, так как подумали, что речь идет о перехватчиках, вооруженных «Кинжалами». Впрочем, и обычные МиГи способны создать ВВС Соединенных Штатов немало проблем.