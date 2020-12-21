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Издание Daily Mail опубликовало истории женщин Великобритании, которые переболели коронавирусной инфекцией и долгое время страдали от осложнений этого заболевания. Оказалось, что Covid-19 в некоторых случаях способен нанести весьма серьезный вред женскому организму.

Так, жительницы Шоттса и Сомерсета рассказали о том, что у них после выздоровления от инфекции исчезли критические дни. Обе женщины испугались преждевременной менопаузы, однако через несколько месяцев это последствие коронавируса исчезло само по себе.

Также многие британки жалуются на спутанность мыслей и быструю утомляемость, на слабость и участившиеся головокружения, на другие симптомы, которые не проходят на протяжении 2-3 месяцев после болезни. У некоторых женщин эти побочные эффекты Covid усиливались лишь во время критических дней, а других преследовали постоянно.

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