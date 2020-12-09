Пекин стал самым конкурентоспособным городом мира в условиях пандемии

Пекин – самый конкурентоспособный город в мире в эпоху COVID-19, поскольку успешное сдерживание инфекционного заболевания в китайской столице в условиях всемирной пандемии подняло его на вершину ежегодного рейтинга на фоне сокращения поездок и переворота экономической деятельности. Такие данные сообщаются в новом исследовании.

Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности городов за 2020-2021 годы Китайской академии социальных наук (CASS) и Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Пекин занял первое место из-за количества опубликованных в соавторстве научных работ. На втором месте оказался Париж, за ним следуют Лондон, Шанхай, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Паулу, Мадрид, Милан и Торонто, замыкая топ-10.

В шестом ежегодном исследовании были изучены 1006 крупнейших городских центров на Земле, в каждом из которых проживает не менее 500 тыс. человек, отражающем их промышленную базу и связь с глобальным разделением труда. Чем более незаменим город для всемирной сети, тем выше его рейтинг.

В пандемию коронавируса, которым заболели уже более 67 миллионов человек во всем мире и умерли 1,5 миллиона, по последним подсчетам, экономическая активность, мобильность и глобальная связь серьезно поменялись. Это сделало обычные факторы конкурентоспособности неуместными, рассказывает профессор Ни Пэнфэй, заместитель директора Национальной стратегической экономической академии CASS, ведущий автор отчета.

«Воздействие пандемии на авиаперевозки будет длиться многие годы, и это представляет серьезную угрозу для глобальной связи городов», – рассказывает Ни. «Научно-исследовательская деятельность, такая как онлайн-конференции, укрепила связи между исследователями, а количество опубликованных научных работ в соавторстве значительно увеличилось, что означает, что взаимодействие научных исследователей станет важной движущей силой для глобального взаимодействия».

В исследовании подчеркивается, как правительства и общества адаптируются к пандемии, и какие долгосрочные последствия для мировой экономики и населения это будет иметь. Китай с 86,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 4,6 тыс. смертей занимает 78-е место в мире по количеству больных. Судя по всему, китайская экономика станет единственной растущей в этом году, предположительно и в 2021 году, по оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По состоянию на 8 марта было опубликовано 256 статей об исследовании COVID-19, за три дня до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила болезнь глобальной пандемией. Исследования проводилось почти в половине провинций страны, с плотной связью между ними, сообщает Cell Press. Исследование CASS не предоставило дополнительных данных, подтверждающих рейтинг.

Пекин с городским населением в 21 миллион жителей (данные за 2018 год) является одним из крупнейших городских центров Китая. Город, пострадавший сильнее всего 17 лет назад во время вспышки SARS, зарегистрировал вторую волну COVID-19 в июне, когда закончилась 55-дневная полоса без новых заражений. Городские власти ввели карантин и протестировали все население, зарегистрировав 256 случаев. В течение недели была уничтожена так называемая вторая волна.

Согласно оценкам, проведенным до пандемии, Нью-Йорк оставался самым конкурентоспособным городским центром в мире четвертый год подряд благодаря своему статусу ведущего мирового финансового рынка и возможности подключения к инновационным центрам Кремниевой долины и промышленности. На втором месте был Сингапур, за ним следовал Токио. Согласно измерениям до COVID-19, Пекин занимал 21-е место по глобальной конкурентоспособности.

Три азиатских города вошли в топ-10 в 2020 году, что на один меньше, чем в прошлом. Гонконг, занявший в этом году 11-е место, за последние четыре года выпал из первой десятки с шестого места в 2013 году.

В исследовании также обратили внимание на район Большого залива (GBA), кластера из 11 городов, включая Гонконг и Макао на юге Китая, с общим населением почти 70 миллионов человек и экономическим объемом производства 1,65 триллиона долларов США.

Южно-китайский GBA все еще бледнеет по сравнению с районом Токийского залива, включающим японскую столицу с префектурами Иокогама и Чиба, и районом залива реки Гудзон, включающим Нью-Йорк и Нью-Джерси. Однако среда GBA более конкурентоспособна, чем залив Сан-Франциско, залив Ханчжоу и Бохайский залив недалеко от Пекина, отмечается в исследовании.

Шэньчжэнь, технологическая столица Китая, является самым конкурентоспособным городом в GBA, за ним следуют Гонконг и столица провинции Гуандун Гуанчжоу. С экономикой больше, чем в Гонконге, Шэньчжэнь является домом седьмой по величине компанией в мире Tencent Holdings, крупнейшего в мире производителя оборудования 5G Huawei, DJI, лидера рынка развлекательных дронов, и крупнейшего страховщика Китая Ping An Group.

Четвертое место занимает город Фошань, за ним следует Макао, Дунгуань, Чжухай, Чжуншань, Хуэйчжоу, Цзянмэнь а также Чжаоцин. Шэньчжэнь занял 9-е место в мире, за ним следуют Гонконг на 11-м и Гуанчжоу на 42-м. Фошань, Макао, Дунгуань и Чжухай также вошли в число 200 лучших в мире.

Разница с точки зрения экономической конкурентоспособности между городами района Большого залива сократилась, при этом те из них, которые занимали самые высокие места, включая Шэньчжэнь и Гонконг, опустились в рейтинге, а те, кто находился в середине, включая Дунгуань, Чжухай, Хуэйчжоу и Цзянмэнь, поднялись по сравнению со своими позициями пятилетней давности.