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Пекин – самый конкурентоспособный город в мире в эпоху COVID-19, поскольку успешное сдерживание инфекционного заболевания в китайской столице в условиях всемирной пандемии подняло его на вершину ежегодного рейтинга на фоне сокращения поездок и переворота экономической деятельности. Такие данные сообщаются в новом исследовании.

Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности городов за 2020-2021 годы Китайской академии социальных наук (CASS) и Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Пекин занял первое место из-за количества опубликованных в соавторстве научных работ. На втором месте оказался Париж, за ним следуют Лондон, Шанхай, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Паулу, Мадрид, Милан и Торонто, замыкая топ-10.

В шестом ежегодном исследовании были изучены 1006 крупнейших городских центров на Земле, в каждом из которых проживает не менее 500 тыс. человек, отражающем их промышленную базу и связь с глобальным разделением труда. Чем более незаменим город для всемирной сети, тем выше его рейтинг.

В пандемию коронавируса, которым заболели уже более 67 миллионов человек во всем мире и умерли 1,5 миллиона, по последним подсчетам, экономическая активность, мобильность и глобальная связь серьезно поменялись. Это сделало обычные факторы конкурентоспособности неуместными, рассказывает профессор Ни Пэнфэй, заместитель директора Национальной стратегической экономической академии CASS, ведущий автор отчета.

Пекин стал самым конкурентоспособным городом мира в условиях пандемии

«Воздействие пандемии на авиаперевозки будет длиться многие годы, и это представляет серьезную угрозу для глобальной связи городов», – рассказывает Ни. «Научно-исследовательская деятельность, такая как онлайн-конференции, укрепила связи между исследователями, а количество опубликованных научных работ в соавторстве значительно увеличилось, что означает, что взаимодействие научных исследователей станет важной движущей силой для глобального взаимодействия».

В исследовании подчеркивается, как правительства и общества адаптируются к пандемии, и какие долгосрочные последствия для мировой экономики и населения это будет иметь. Китай с 86,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 4,6 тыс. смертей занимает 78-е место в мире по количеству больных. Судя по всему, китайская экономика станет единственной растущей в этом году, предположительно и в 2021 году, по оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По состоянию на 8 марта было опубликовано 256 статей об исследовании COVID-19, за три дня до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила болезнь глобальной пандемией. Исследования проводилось почти в половине провинций страны, с плотной связью между ними, сообщает Cell Press. Исследование CASS не предоставило дополнительных данных, подтверждающих рейтинг.

Пекин с городским населением в 21 миллион жителей (данные за 2018 год) является одним из крупнейших городских центров Китая. Город, пострадавший сильнее всего 17 лет назад во время вспышки SARS, зарегистрировал вторую волну COVID-19 в июне, когда закончилась 55-дневная полоса без новых заражений. Городские власти ввели карантин и протестировали все население, зарегистрировав 256 случаев. В течение недели была уничтожена так называемая вторая волна.

Согласно оценкам, проведенным до пандемии, Нью-Йорк оставался самым конкурентоспособным городским центром в мире четвертый год подряд благодаря своему статусу ведущего мирового финансового рынка и возможности подключения к инновационным центрам Кремниевой долины и промышленности. На втором месте был Сингапур, за ним следовал Токио. Согласно измерениям до COVID-19, Пекин занимал 21-е место по глобальной конкурентоспособности.

Три азиатских города вошли в топ-10 в 2020 году, что на один меньше, чем в прошлом. Гонконг, занявший в этом году 11-е место, за последние четыре года выпал из первой десятки с шестого места в 2013 году.

В исследовании также обратили внимание на район Большого залива (GBA), кластера из 11 городов, включая Гонконг и Макао на юге Китая, с общим населением почти 70 миллионов человек и экономическим объемом производства 1,65 триллиона долларов США.

Южно-китайский GBA все еще бледнеет по сравнению с районом Токийского залива, включающим японскую столицу с префектурами Иокогама и Чиба, и районом залива реки Гудзон, включающим Нью-Йорк и Нью-Джерси. Однако среда GBA более конкурентоспособна, чем залив Сан-Франциско, залив Ханчжоу и Бохайский залив недалеко от Пекина, отмечается в исследовании.

Шэньчжэнь, технологическая столица Китая, является самым конкурентоспособным городом в GBA, за ним следуют Гонконг и столица провинции Гуандун Гуанчжоу. С экономикой больше, чем в Гонконге, Шэньчжэнь является домом седьмой по величине компанией в мире Tencent Holdings, крупнейшего в мире производителя оборудования 5G Huawei, DJI, лидера рынка развлекательных дронов, и крупнейшего страховщика Китая Ping An Group.

Четвертое место занимает город Фошань, за ним следует Макао, Дунгуань, Чжухай, Чжуншань, Хуэйчжоу, Цзянмэнь а также Чжаоцин. Шэньчжэнь занял 9-е место в мире, за ним следуют Гонконг на 11-м и Гуанчжоу на 42-м. Фошань, Макао, Дунгуань и Чжухай также вошли в число 200 лучших в мире.

Разница с точки зрения экономической конкурентоспособности между городами района Большого залива сократилась, при этом те из них, которые занимали самые высокие места, включая Шэньчжэнь и Гонконг, опустились в рейтинге, а те, кто находился в середине, включая Дунгуань, Чжухай, Хуэйчжоу и Цзянмэнь, поднялись по сравнению со своими позициями пятилетней давности.

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