Создатель интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров определился со сроками начала монетизации. Он порадовал пользователей новостью, что все ныне действующие сервисы по-прежнему будут бесплатными, однако заявил, что за новые функции программы придется платить.

По словам Дурова, все время, пока функционирует мессенджер, он содержал его за собственный счет, не пытаясь внедрять платные опции или услуги. Однако сейчас Телеграмм разросся до 500 миллионов пользователей, поэтому затраты на его содержание выросли в разы.

Дуров разъяснил, что рядовые пользователи мессенджера даже не увидят последствий монетизации, так как ключевые опции останутся бесплатными. Но вот компании и бизнес-структуры, которые хотят видеть в Телеграме новые функции, направленные именно на ведение торговли либо иной коммерческой деятельности, смогут получить их только за деньги.

Также, по словам Дурова, он не намерен вставлять в рекламу в функции обмена сообщений, чтобы заработать деньги. Бизнесмен заявил, что мелькающие рекламные объявления не будут создавать пользователям никаких помех в общении.