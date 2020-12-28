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Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что появление российских пограничников в Сюникской области – это гарантия прекращения войны не только в настоящее время, но и в будущем. Он отметил, что если Азербайджан попытается вторгнуться в этот регион, ему придется иметь дело с российскими войсками.

Таким образом Пашинян пытается развеять опасения жителей области. Все дело в том, что после передачи ряда территорий Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, Сюникская область оказалась на границе с ним. Помимо этого, через регион теперь будет проходить дорога, соединяющая азербайджанские земли с Нахичеванской республикой. Поэтому не удивительно, что армяне забеспокоились и требуют обеспечения своей безопасности.

Напомним, что в ходе визита в Сюникскую область, Пашинян столкнулся с массовым протестом местных жителей. Они назвали его «предателем» из-за подписания соглашения о мире, а также потребовали вернуть территории Нагорного Карабаха под контроль Армении.

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