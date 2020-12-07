Во время беспорядков, произошедших в субботу в Париже и других городах Франции, 67 полицейских получили ранения, один из них был подожжен коктейлем Молотова. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции. Всего задержано 95 человек. Многие магазины и автомобили были разрушены.

В субботу в десятках французских городов прошли демонстрации против закона о «глобальной безопасности», защищающего личность полицейских во время операции. В столице произошли ожесточенные столкновения с полицией с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным МВД, только в Париже пострадали 48 полицейских.

По оценкам Министерства внутренних дел, по всей Франции прошли демонстрации около 52 000 человек.

Наиболее жестокие столкновения произошли в Париже, а также в Дижоне, Лионе и Нанте, где демонстранты подожгли одного из офицеров.

Около 500 человек из группировки «Черный блок» подожгли десяток автомобилей в Париже, а сотрудникам книжного магазина в центре города пришлось забаррикадироваться, чтобы не дать разрушить помещение. Злоумышленники в масках группами по несколько десятков человек подожгли несколько магазинов и другие коммерческие помещения.

Журналист застрелен полицейской резиновой пулей

«Черный блок» – это термин для агрессивных демонстрантов в масках, действующих группами, и членов антиглобалистских, антикапиталистических и антигосударственных групп. Их объединяет тактика, используемая во время демонстраций, когда они совершают акты агрессии и вандализма: они тщательно маскируются, чтобы избежать опознания, они атакуют небольшими группами сотрудников правоохранительных органов и быстро рассеиваются, разрушая магазины, поджигая машины и ломая мебель.

В Париже один из демонстрантов был тяжело ранен в голову, а другой – в руку. Журналист также был ранен резиновой полицейской пулей.

Владельцы магазинов протестуют против уничтожения своих помещений. Президент Французской торговой федерации Франсис Паломби заявил в воскресенье, что ситуация в Париже становится катастрофической.