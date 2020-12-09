В США Палатой представителей Конгресса был одобрен проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начался с 1 октября.

Объём бюджета – более 740 миллиардов долларов. В рамках это бюджета предполагается ввести санкции против некоторых компаний, которые способствуют строительству газопровода «Северный поток-2». Так, речь идёт о тех компаниях, которые предоставляют трубоукладочные суда, а также фирмах, занимающихся установкой и модернизацией оборудования на этих судах.

Санкции могут введены и против Турции за то, что она приобретает российские ЗРК С-400. Также в рамках военного бюджета предполагается предоставить Украине 250 миллионов долларов, которые предназначаются для поддержки и помощи ВСУ.