Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон заявил, что Россия способна конкурировать с Североатлантическим альянсом, однако в случае прямой угрозы для НАТО она будет уничтожена. По его словам, это связано с недостатком боевого опыта у российских ВС.

Гамильтон заявил, что вмешательство в сирийский конфликт подняло России самооценку, так как со времен СССР она не участвовала в боевых действия где-либо, кроме страны бывшего Союза. РФ доказала, что у нее есть что противопоставить армиям США и НАТО. Но если дело дойдет до масштабной войны, войска альянса разгромят ее в кратчайшие сроки.

По мнению Гамильтона, Россия и сама это отлично понимает. Поэтому предпочитает участвовать в локальных тлеющих конфликтах, демонстрируя свои «незначительные успехи».