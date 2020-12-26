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Полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон заявил, что Россия способна конкурировать с Североатлантическим альянсом, однако в случае прямой угрозы для НАТО она будет уничтожена. По его словам, это связано с недостатком боевого опыта у российских ВС.

Гамильтон заявил, что вмешательство в сирийский конфликт подняло России самооценку, так как со времен СССР она не участвовала в боевых действия где-либо, кроме страны бывшего Союза. РФ доказала, что у нее есть что противопоставить армиям США и НАТО. Но если дело дойдет до масштабной войны, войска альянса разгромят ее в кратчайшие сроки.

По мнению Гамильтона, Россия и сама это отлично понимает. Поэтому предпочитает участвовать в локальных тлеющих конфликтах, демонстрируя свои «незначительные успехи».

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