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Основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский рассказал причины того, почему сервис не планирует переезжать из России.

Как указал Касперский, в России очень удобные особенности налогообложения для IT-компаний. Он даже сравнил эти условия с «райскими». К примеру, в следующем году налог на прибыль на компании из IT-сферы будет снижен до 3%. Сейчас он составляет 20%.

Кроме того, Касперский отметил, что ему весьма комфортно быть московской компанией, так как правительство не оказывает на них какого-либо влияния. При этом переезд из России, как отмечается, мог бы снять с компании подозрения в шпионаже. Однако, как Касперский заявлял ещё три года назад, если его компанию попросят осуществлять шпионаж, он покинет страну.

В 2017 году в отношении «Лаборатории Касперского» со стороны США был введён ряд ограничений. Касперский опроверг все обвинения, и заявил, что они обусловлены геополитическими спорами. Также он отметил, что отношения Запада с Россией и Китаем настолько осложнили, что их можно «заморозить».

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