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Американское издание я Military Watch рассказало о том, как Североатлантический альянс разглядел новые вызовы для себя со стороны России. Авторы публикации обратили внимание на то, что РФ намеревается оснастить штурмовики МиГ-31, которые дислоцируются на Кольском полуострове, гиперзвуковыми боеприпасами «Кинжал».

По мнению экспертов, это существенно усилит мощь эскадрильи российских тяжелых истребителей. Самолеты получат возможность наносить удары по любой точке Европы. И для этого им даже не придется никуда лететь. Достаточно подняться над собственной авиабазой, чтобы в зоне поражения оказались все прибалтийские республики бывшего СССР и скандинавские государства, а также отдельные регионы Украины, Польши и Германии.

Кроме того, МиГ-31К с ракетами «Кинжал» помогут России полностью взять под контроль Арктику. Маневренные звуковые боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 2 000 километров, разгоняются до скорости в 10 чисел Маха, что делает практически невозможным их обнаружение современными средствами ПВО. Поэтому РФ сможет существенно ограничить маневры боевых кораблей НАТО в северной части Атлантического океана.

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