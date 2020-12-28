В издании Express, сославшись на медицинских специалистов, сообщили, что на наличие у человека сердечно-сосудистых болезней могут указывать опухшие лодыжки.

Согласно словам экспертов, отек лодыжек может быть следствием повышенного кровяного давления, которое в свою очередь увеличивает нагрузку на сосуды и различные органы, включая сердце. Поэтому человек, у которого часто наблюдается данное явление, вполне может страдать от сердечной недостаточности.

Если ничего не предпринять по данному поводу, то в будущем это может стать причиной снижения циркуляции крови и гипертрофии сердечной мышцы. В результате жидкость скапливается в лодыжках, из-за чего они опухают. Это может также указывать на неправильное функционирование почек или печени.