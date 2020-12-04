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ВРИО министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский привел статистику по ценам на новогодние елки. Чиновник также сообщил, что жители региона, которым уже исполнилось 65 лет, смогут рассчитывать на бесплатную доставку елок. Ее возьмут на себя волонтеры, имеющие личный транспорт.

Российские ели жители Подмосковья смогут приобрести в среднем по 600 рублей. Деревья, завезенные в регион из-за рубежа, обойдутся гораздо дороже. Их цена начинается в районе 3,5 тысяч рублей.

Воскресенский рассказал также, что ассортимент елочных базаров в этом году будет традиционно широким. Кроме импортных и отечественных елей, граждане смогут подобрать для украшения своих жилищ сосны и пихты, оригинальные подставки под новогоднее деревце, а также разнообразные игрушки, праздничные конфетти и серпантины, букеты, созданные из хвойных ветвей.

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