Ее опусы всегда желанны. О чем бы ни был ее контент в Instagram – отношениях с Джиганом, косметике, детворе – все собирает многочисленные лайки.

Нежное очарование с романтическим ореолом

22 ноября Оксана представила один шуточный кадр с тремя дочурками. На нем женская четверка застыла перед объективом фотокамеры с глянцевыми журналами, банных белоснежных халатиках, такого же цвета чалмах.

Но если ножки у старших представительниц знаменитого клана кокетливо закинуты друг на дружку, то у Леи они по-детски свешены вниз.

На втором снимке мама запечатлена только с девятилетней Ариелой, старшенькой наследницей. И уже очевидно, что она не просто дитя, а мамина красавица-подружка.

Ажиотаж вокруг этой фотосессии вдохновил повторить эксперимент. И 25 числа вся оригинальная троица сестричек вместе с мамой-красоткой порадовала еще одной милейшей фотографией. Но уже возле праздничной елки.

На волосах у «дамочек» – малышек и их родительницы – бигуди. В одежде сделан вновь акцент на белом тоне. И от этой домашней сценки так веет теплом, что она не может не тронуть сердца.

32-летней селебрити необычайно подходит роль мамочки. Она же, как будто предвосхищая докучливые вопросы, написала о том, что находит в семье силу, вдохновение. Но прилагает и немало усилий, чтобы из малышни вырастить хороших людей, дать всем отличное образование. Пока она явно не собирается снова рожать. Может быть, когда ее отпрыски еще немного подрастут, решится воспроизвести на свет на еще одно чадо.

Словно ставя точку над тем, что случилось с ней и Денисом весной 2020 г., она 11 декабря подробно прокомментировала, с чем тогда столкнулась. Но не для того, чтобы грузить публику пикантными подробностями. Всего лишь так необычно прорекламировала работу психолога, который помог ей обрести равновесие.

На фоне симпатичного фотоснимка, на котором она взмывает вверх в руках мужа, эта словоохотливость многим показалась неуместной. Зато добрая и трогательная картинка воспринята была на ура так же, как и последующее видео, посвященное восьмилетней годовщине со дня свадьбы звездной пары.

А через несколько дней она назвала тот сложный этап не хилой турбулентностью. Что ж, 11 год брака им достался непросто.

Куда-то вмиг испарились хейтеры, разглядывающие ее фотокадры и с оленем; малышом-сынулей, сладко спящим в костюмчике Санта-Клауса. Вероятно, приятней наблюдать за тем, как счастливы дети и родители, чем копаться в их грязном белье.