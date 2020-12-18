Социальная сеть «Одноклассники» с помощью специального алгоритма проанализировала комментарии пользователей и составила «рейтинг доброжелательности», в котором представила все регионы страны.

Анализ комментариев длился на протяжении года и практически все это время лидировали три российских региона, которые в итоге и стали победителями. Это Кемеровская область, а также Забайкальский и Алтайский край. Следом за ними расположились Татарстан, Новосибирская, Самарская и Нижегородская области, а также Красноярский край.

Самыми недоброжелательными в начале года были Хабаровский и Приморский края, однако им не удалось остаться на своих позициях до конца года. Уже с введением первых ограничительных мер лидерство по негативной окраске комментариев захватили Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. Они в итоге и возглавили «антирейтинг».

В пресс-службе «Одноклассников» пояснили, что алгоритм проводил оценку комментариев по их эмоциональной окраске, благодаря чему и удалось выявить наиболее доброжелательных пользователей.