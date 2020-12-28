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36-летняя жительница Костромы задержана за организацию вебкам-сервиса, который снимал и распространял порнографические фото и видеозаписи. Материалы создавались для трансляции иностранным заказчикам, которые платили за это неплохие деньги.

Правоохранительные органы выяснили, что съемки проводились в двух студиях, арендованных организатором. В них принимали участие три местные девушки, возраст которых составляет от 22 до 29 лет. Сейчас они находятся на свободе под подпиской о невыезде.

Девушки рассказали, что не рассказывали своим близким, чем они зарабатывают на жизнь. Правоохранители нашли распространяемые материалы в шести разных квартирах, также находившихся в аренде. Материалы, а также компьютерная техника изъяты. Помимо этого, были конфискованы банковские карты, на которые клиенты из Соединенных Штатов и Западной Европы отправляли деньги за порнографический контент.

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