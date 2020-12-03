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В американском издании The New York Times появилась публикация о недавно завершившейся войне в Нагорном Карабахе, а также о грамотных действиях России, которая, собственно, и помогла враждующим сторонам прекратить боевые действия. Автор статьи заявляет, что выбранная РФ мягкая стратегия позволила существенно усилить ее позиции в регионе.

Эксперты пишут, что имея базу на территории Армении, Россия могла бы действовать совсем по-другому. Но жесткое вмешательство не входило в планы президента РФ Владимира Путина. Он решил отказаться от ультиматумов и угроз, а лишь очень грамотно и мягко вынудил враждующие стороны помириться.

Благодаря такому подходу Россия смогла ввести в Карабах миротворческие силы. Жизнь в регионе сейчас налаживается, причем непосредственную помощь в этом оказывают как раз российские бойцы. Автор статьи выразил надежду на то, что столь кардинальное изменение стратегии РФ – это не разовая акция, а совершенно новая политика.

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