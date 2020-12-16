Засекреченные российские Ил-80, до недавнего времени выполнявшие функции «самолетов судного дня», могут быть вскоре заменены на более современные Ил-96. Такую информацию озвучил замглавы Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

Он заявил, что новые командные пункты будут создаваться на базе пассажирских самолетов Ил-96. Управление полетами останется таким же, каким оно является сейчас, а ретранслятор разработают по принципу Ил-76, который недавно завершил модернизацию.

Напомним, что недавно в Таганроге, куда воздушный командный пункт Ил-80 отправили для ремонта, с него сняли дорогостоящее радиостанционное оборудование. Ельчанинов заявляет, что украденные устройства разрабатывались штучно, специально для «самолета судного дня», поэтому компенсировать его потерю будет неимоверно сложно. Он также выразил надежду на то, что правоохранительные органы сумеют найти дерзких воров и вернуть оборудование.