Новая пенсионная реформа, которую разработали специалисты РАНХиГС, спровоцировала лавину критики со стороны экспертов в области экономики. Они считают, что из-за вносимых в действующую систему изменений очень много граждан России рискую после выхода на заслуженный отдых не получить вообще ничего.

Так, профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова выражает недовольство тем, что создатели новой реформы предлагают увеличить вдвое страховой стаж. В настоящий момент он составляет 15 лет, но если пенсионная система будет реформирована, то стаж увеличится до 30 лет.

Тучкова заявляет, что к ее огромному сожалению многие россияне сегодня не трудоустроены официально. Они получают заработную плату «в конвертах» и, соответственно, не нарабатывают стаж. Из-за этого они могут остаться без пенсии вообще.