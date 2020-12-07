Ученым из Дании удалось создать средство, которое делает любой змеиный яд абсолютно безвредным для человеческого здоровья. Но противоядие необходимо вводить человеку сразу же после того, как его укусит змея. В противном случае результат не гарантируется.

В отличии от других видов таких препаратов, которые в большинстве своем вводятся внутривенно, датское противоядие достаточно впрыснуть под кожу укушенного змеей человека. Сразу же после этого происходит реакция, в результате которой средство блокирует белок α-кобратоксин, не давая ему возможности попасть в кровь. И яд становится безопасным.

В настоящий момент ученые намереваются проводить испытания нового противоядия. Они утверждают, что после выхода на рынок препарат будет спасать от змеиных укусов не менее 100 тысяч человек на протяжении года. Однако сейчас неизвестно, как средство отреагирует на температурные изменения. Ведь экстремальный холод или сильная жара могут изменить его характеристики.