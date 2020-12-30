Медики, ночевавшие возле пациентки с коронавирусом, являлись студентами. Данный инцидент произошел в одном из медучреждений Соснового бора.

Представители больницы сообщили, что запечатленные на фотоснимке медработники не спали, а следили за состоянием зараженной женщины. Речь идет о членах студенческого отряда, помогающего врачам в отделении, где лечат людей с COVID-19. У одной из пациенток ночью произошла паническая атака, из-за чего она попыталась сорвать кислородную маску.

Студенты-медики вызвались проследить за ней, оставшись на ночь в ее палате. При необходимости они могли оказать помощь женщине, если у нее снова начнется паника. Никто наказывать их не намерен. Напротив, им выпишут благодарственные письма, а затем предложат работу, когда они завершат обучение.