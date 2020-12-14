Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал наступление, предпринятое азербайджанскими войсками на села Хцабер и Хин Тахер. Он заявил, что противник захватил часть территории этих населенных пунктов, однако после вмешательства российских миротворцев огонь был прекращен.

Азербайджан занял практически весь Гадрутский район, однако два упомянутых выше села остались под контролем Армении. Пашинян предполагает, что именно поэтому Баку решил выдавить из населенных пунктов подразделения Армии обороны Карабаха, объявив о проведении антитеррористической операции. В результате наступления было ранено 6 карабахских бойцов. Также несколько военнослужащих с обеих сторон были убиты.

Прибывшие на место российские военные прекратили конфликт. Помимо этого, они включили села в миротворческую миссию. Ожидается, что в ближайшее время здесь будут установлены наблюдательные посты.