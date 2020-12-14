Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал наступление, предпринятое азербайджанскими войсками на села Хцабер и Хин Тахер. Он заявил, что противник захватил часть территории этих населенных пунктов, однако после вмешательства российских миротворцев огонь был прекращен.

Азербайджан занял практически весь Гадрутский район, однако два упомянутых выше села остались под контролем Армении. Пашинян предполагает, что именно поэтому Баку решил выдавить из населенных пунктов подразделения Армии обороны Карабаха, объявив о проведении антитеррористической операции. В результате наступления было ранено 6 карабахских бойцов. Также несколько военнослужащих с обеих сторон были убиты.

Прибывшие на место российские военные прекратили конфликт. Помимо этого, они включили села в миротворческую миссию. Ожидается, что в ближайшее время здесь будут установлены наблюдательные посты.

Вам может понравиться

Блокировка одного белка сделала старых мышей молодыми

Белок 15-PGDH, который ранее никак не ассоциировался со старением, оказывает воздействие на…

Около 59 тыс семей Подмосковья получают выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Глава Минсоцразвития столичного региона Ирина Фаевская рассказала о выплатах на детей в…

Минобороны Азербайджана: в Карабахе проводится антитеррористическая операция

«Наступление азербайджанских войск», о которых ранее сообщали официальные лица Армении и Армии…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |