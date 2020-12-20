В начале декабря Россия начала активно усиливать свои позиции на Курильских островах, которые Япония уже много лет считает собственной территорией. В ответ на размещение РФ С-300 дипломаты Страны восходящего солнца заявили протест, мотивируя его «недопустимыми действиями» с российской стороны.

Появление комплексов ПВО на Южных Курилах напугало Японию, однако следом за этим их ожидала еще одна не слишком приятная новость. Все дело в том что военные эксперты все чаще заявляют, что Россия может объединиться в этом регионе с Китаем, флот которого стремительно развивается и использует новейшие технологии, создающие серьезную угрозу Японии. Особенно ее пугает кооперация РФ и КНР у острова Итуруп.

«Остров является одним из четырех южных звеньев Курильского архипелага, на которые претендует Токио, называющий их «северными территориями». Это выводит передовые российские ракеты прямо к воротам Хоккайдо, самого северного острова Японии», – заявляет корреспондент японского издания Nikkei Asia.

Размещение ракет С-300 на Итурупе – это только первый этап усиления военного присутствия на Дальнем Востоке. В дальнейшем Россия планирует размещать в этом регионе новейшее вооружение, со временем доведя его количество до 500 единиц. Именно такое намерение ранее высказывал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

При этом, по мнению экспертов, имеется как минимуму один важный факт, подтверждающих возможное объединение России с Китаем у Южных Курил. Новые виды вооружения размещаются таким образом, чтобы сдерживать возможные удары со стороны Японии и ее верных союзников Соединенных Штатов.