Авторы американского издания The National Interest написали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев “выменял” территории Нагорного Карабаха на независимость своей страны. Эксперты считают, что Турция и Россия теперь вряд ли так просто уйдут из региона.

По мнению авторов NI, Алиев сделал все возможное, чтобы еще больше укрепить свою власть в Азербайджане, а также в будущем передать ее своему сыну. Но он не подумал о том, что взамен отдает суверенитет государства. Заключение договора с участием России сыграло ей на руку, так как президент РФ Владимир Путин давно планировал расширение своего влияния на Южный Кавказ.

Турция тоже много лет размышляет над тем, как расширить свое влияние на древние тюркские территории от Туркмении до Азербайджана. Поэтому авторы статьи считают, что Тайип Эрдоган просто использует Алиева в своих интересах, преследуя совершенно другие цели.

Эксперты написали, что сейчас Азербайджан радуется своим победам и не замечает ничего вокруг. Однако совсем скоро ему придется подчиняться одновременно и Москве, и Анкаре.