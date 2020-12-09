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Американское издание The National Interest рассказало о том, что РФ в настоящее время работает над созданием нового ракетного комплекса, способного заменить ОТРК «Искандер». Эксперты уверены в том, что хотя Россия сейчас и не нуждается в более мощном вооружении, но через несколько лет оно точно понадобится.

По мнению авторов статьи, возможности, которыми обладает «Искандер» и прямой его наследник «Искандер-М», будет актуальными как минимум еще три десятилетия. За это время комплекс будет привлекать все новых и новых покупателей из других стран мира. Так, о готовности приобрести ОТРК уже неоднократно заявляли Сирия, Иран и ОАЭ.

Разработка «Искандера» была начата в период «холодной войны» в 80-х годах прошлого столетия. Развал Союза существенно притормозил процесс производства новых вооружений, однако в 2006 году Россия все же вернулась к ОТРК и довела их до ума. Затем комплекс был модернизирован до того состояния, в котором он находится сейчас.

Ключевые преимущества «Искандер-М» кроются в возможности поражения целей на расстоянии до 500 километров. Помимо этого, он может использоваться не только на земле, но и в море. Для этой цели достаточно установить комплекс на боевой корабль. Еще одно неоспоримое достоинство, по мнению авторов статьи – это неограниченные возможности для модернизации.

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