Учения НАТО в акватории Черного моря – своеобразное предупреждение для России. Североатлантический блок «играет мускулами» на океанских просторах и демонстрирует, что к нему могут присоединиться также союзники, пока в альянс не вступившие. К последним относятся Украина и Грузия, которые уже несколько лет пытаются получить хотя план действий по вступлению.

Издание The National Interest сообщает, что в учениях приняли участие американский эсминец Donald Cook и миноносец «Арли Берк», которые повсюду сопровождались «стаей» разведывательных самолетов. Наблюдение за последними позволило экспертам выдвинуть предположение, что главной задачей НАТО был поиск российских подводных лодок. Ведь именно атомные субмарины являются основным ночным кошмаром США. Они внезапно всплывают в самых неожиданных местах и несут на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Особенно заинтересовал экспертов самолет P-8A, который как раз и предназначен для поиска подводных целей. Он оснащен камерой с инфракрасным прожектором, а также новейшим радаром AN/APY-10 для выявления субмарин потенциального противника.