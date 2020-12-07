читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учения НАТО в акватории Черного моря – своеобразное предупреждение для России. Североатлантический блок «играет мускулами» на океанских просторах и демонстрирует, что к нему могут присоединиться также союзники, пока в альянс не вступившие. К последним относятся Украина и Грузия, которые уже несколько лет пытаются получить хотя план действий по вступлению.

Издание The National Interest сообщает, что в учениях приняли участие американский эсминец Donald Cook и миноносец «Арли Берк», которые повсюду сопровождались «стаей» разведывательных самолетов. Наблюдение за последними позволило экспертам выдвинуть предположение, что главной задачей НАТО был поиск российских подводных лодок. Ведь именно атомные субмарины являются основным ночным кошмаром США. Они внезапно всплывают в самых неожиданных местах и несут на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Особенно заинтересовал экспертов самолет P-8A, который как раз и предназначен для поиска подводных целей. Он оснащен камерой с инфракрасным прожектором, а также новейшим радаром AN/APY-10 для выявления субмарин потенциального противника.

Вам может понравиться

Репортер: Венгрия заявила о возможности войны с Украиной

Украина отчаянно рвется в Евросоюз и НАТО, однако при этом демонстрирует, что…

Жители жилого дома в Рязани жалуются на нашествие мух

В одном из жилых многоквартирных домов Рязани появились мухи. В этом не…

Министр обороны Украины заявил о готовности увеличить вклад в операции НАТО

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран заявил, что Украина готова предпринять ряд…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 декабря – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 7 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 7 декабря – ясно, до -7 °C | Подольск: погода, 7 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до 2 °C |