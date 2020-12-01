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Сурдоперевод с какого-либо языка на жестовый дает возможность слабослышащим людям комфортно смотреть фильмы, телепрограммы либо просто общаться в сети. Ученые много лет бились над тем, чтобы такой сурдоперевод создавался в автоматическом режиме, не требуя привлечения переводчиков. Однако все до сих пор созданные способы сделать это не были достаточно эффективными.

Британским ученым удалось решить данную задачу. Они заявляют, что сейчас находятся лишь в начале пути, но созданная ними нейросеть действительно умеет переводить текст в жестовую речь.

Новый алгоритм, разработанный учеными, позволяет превращать обычный напечатанный текст в видеоролик. На котором человек на жестовом языке воспроизводит этот текст слово в слово. Нейросеть еще совершенствуется, поэтому иногда встречаются неточности, однако эксперты заявляют, что их устранение – лишь вопрос времени.

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