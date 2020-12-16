Стриминговый сервис Netflix начал публиковать новые промо-материалы, относящиеся к сериалу «Ведьмак».
Как сообщается, ранее авторы сериала пообещали выложить материалы о втором сезоне сериала. При этом поклонники сериала сами выбирают, что именно хотят увидеть – выбрать конкретный вариант, или использовать Право неожиданности. В первом голосовании большинством был выбран именно второй вариант.
Другим вариантом были материалы из первого сезона, которые ранее не демонстрировались.
В итоге Netflix выложил три промо-фото, сделанных во время съёмок второго сезона. Публикацию сопровождала подпись о «Ведьмаках прошлого»: «Почитайте Ведьмаков прошлого, оглянитесь и дайте волю вашему любопытству».
Уже 16 декабря должно начаться голосование за новые материалы. Продлится голосование до 21 декабря.