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Стриминговый сервис Netflix начал публиковать новые промо-материалы, относящиеся к сериалу «Ведьмак».

Как сообщается, ранее авторы сериала пообещали выложить материалы о втором сезоне сериала. При этом поклонники сериала сами выбирают, что именно хотят увидеть – выбрать конкретный вариант, или использовать Право неожиданности. В первом голосовании большинством был выбран именно второй вариант.

Другим вариантом были материалы из первого сезона, которые ранее не демонстрировались.

В итоге Netflix выложил три промо-фото, сделанных во время съёмок второго сезона. Публикацию сопровождала подпись о «Ведьмаках прошлого»: «Почитайте Ведьмаков прошлого, оглянитесь и дайте волю вашему любопытству».

Уже 16 декабря должно начаться голосование за новые материалы. Продлится голосование до 21 декабря.

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