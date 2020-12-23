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На портале Avia. Pro появилась видеозапись, на которой зафиксирована переброска турецких танков в район города Айн-Исса в Сирии. Издание сообщает, что боевая техника идет на помощь вооруженным формированиям курдов, которые в течение нескольких дней безуспешно атакуют город, но не могут его взять.

Помимо танков, к району наступления стягивается и артиллерия. Это означает, что Турция проявляет к Айн-Иссе особый интерес и намеревается захватить город во что бы то ни стало. Впрочем, официального подтверждения достоверности видеозаписи в настоящий момент обнаружено не было. По ее поводу не дают комментариев ни турецкая, ни российская стороны.

Эксперты считают, что Анкаре невыгодно атаковать Айн-Иссу, так как безопасность в городе обеспечивается российским военным контингентом.

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