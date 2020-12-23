Начштаба Сухопутных сил Соединенных Штатов на территории Европы Джаред Сембрицки заявил, что Россия в настоящий момент является наиболее опасной угрозой для Североатлантического альянса. Она стремительными темпами осуществляет модернизацию своих Вооруженных сил, разрабатывает и испытывает новейшие виды оружия, которым в мире нет аналогов.

Сембрицки также отметил, что именно из-за России в восточной части Европы сейчас нет никакой стабильности. По его словам, РФ «агрессивно» присоединила Крым и теперь продолжает дестабилизировать ситуацию на Украине, из-за чего отношения между двумя странами сильно ухудшились.

Генерал рассказал о том, что Североатлантический блок усиленно готовится к отражению возможных ударов России. Он размещает оружие сдерживания в трех прибалтийских государствах и в Польше, постоянно проводит учения, направленные на отработку защитных действий против российской армии.