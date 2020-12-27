Самодельное взрывное устройство временно остановило движение колонны американских войск в Сирии. Портал Avia. Pro сообщает, что это уже четвертое подобное нападение за последнее время.

Известно, что происшествие случилось неподалеку от города Эс-Самава на международной трассе, по которой военный контингент США перебрасывается на сирийскую территорию. В результате взрыва самодельной бомбы одна из американских машин вышла из строя. Устройство находилось в автомобиле, принадлежащем одной из иракских компаний. Эта машина также получила повреждения, а водитель доставлен в госпиталь с ранениями.

Соединенные Штаты уверены, что подобные атаки проводят радикальные силы Ирана. В последнее время они активизировались из-за убийства физика-ядерщика, в котором подозревают США. Впрочем, иранские боевики не берут на себя ответственность за нападения на американские колонны.