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Самодельное взрывное устройство временно остановило движение колонны американских войск в Сирии. Портал Avia. Pro сообщает, что это уже четвертое подобное нападение за последнее время.

Известно, что происшествие случилось неподалеку от города Эс-Самава на международной трассе, по которой военный контингент США перебрасывается на сирийскую территорию. В результате взрыва самодельной бомбы одна из американских машин вышла из строя. Устройство находилось в автомобиле, принадлежащем одной из иракских компаний. Эта машина также получила повреждения, а водитель доставлен в госпиталь с ранениями.

Соединенные Штаты уверены, что подобные атаки проводят радикальные силы Ирана. В последнее время они активизировались из-за убийства физика-ядерщика, в котором подозревают США. Впрочем, иранские боевики не берут на себя ответственность за нападения на американские колонны.

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