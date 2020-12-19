Группа ученых, в которую вошли специалисты из Соединенных Штатов, Швеции и Англии, изучили влияние витаминов и биодобавок на течение Covid-19 и на риск заразиться коронавирусной инфекцией. Они выяснили, что пробиотики, поливитаминные комплексы, витамин D, а также жирные кислоты Омега-3 уменьшают вероятность подхватить Ковид лишь на 10-15 процентов.

Руководитель исследования Кристина Менни рассказала, что по неизвестным пока причинам все перечисленные выше витамины оказывают благоприятное воздействие исключительно на женский организм. У мужчин риск заражения коронавирусом практически не снижается.

Исследование проводилось с использованием приложения COVID Symptom Study, которое позволяет людям вести своеобразный дневник и подробно описывать течение болезни. Благодаря этой программе, ученые получили данные о 400 000 пациентов и смогли оценить, какие витамины и биодобавки помогали им проще переносить инфекцию.

В результате выяснилось два интересных факта. Во-первых, витамин D, Омега 3 и прочие БАДы не оказывают никакого эффекта, если они сочетаются с витамином C, цинком и чесноком. Во-вторых, эти полезные добавки улучшают состояние пациента с коронавирусом только в том случае, если в его организме до заражения не хватало каких-либо витаминов или микроэлементов. В противном случае принимать их нет никакого смысла.