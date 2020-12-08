В то время как многие звёзды заявили, что из-за ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, выступления им сейчас просто необходимы, некоторые артисты отказались принимать участие в съёмках новогодних передач.

Так, Любовь Успенская объяснила, что не собирается сниматься в большинстве «голубых огоньков» из-за того, что на съёмки требуется потратить целый день, а массовые сборища ей не по душе. Однако её можно будет увидеть, к примеру, в шоу «Угадай мелодию», которое, как певица объяснила, ей просто нравится.

Алсу отказалась от съёмок из-за опасения за своё здоровье и своих близких. Ничего против новогодних шоу она не имеет, но, как считает, ничего не произойдёт, если один год обойдутся и без неё.

Лолита Милявская заявила, что отечественное телевидение не развивается, а от таких вещей её «тошнит». Также ей надоело на съёмках шоу демонстрировать искусственные эмоции. В настоящее время она предпочитает интернет-пространство.

Александр Новиков поддержал Валерия Меладзе, который призывал бойкотировать новогодние шоу. Как считают артисты, благодаря этому они смогут привлечь внимание к тому, как пострадала культурная сфера из-за коронавируса. Также Новиков назвал праздничные шоу «новогодней помойкой», так как артисты пытаются заполучить себе больше эфирного времени и «дерутся» за гонорары».