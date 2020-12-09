Социальная доплата для пенсионеров, которые получают выплаты, не «дотягивающие» до прожиточного минимума по Московской области, позволит увеличить размер пенсии до 10 648 рублей. Эту информацию озвучила Ирина Фаевская, возглавляющая Минсоцразвития Подмосковья.

Она пояснила, что доплата адресована пенсионерам, которые получают социальные выплаты за выслугу лет либо по старости. Кроме того, на нее могут претендовать лица с ограниченными физическими возможностями.

По словам Фаевской, социальная доплата – это право пенсионера, а не обязанность государства. Поэтому для ее получения необходимо обратиться в органы социальной защиты и подать соответствующую заявку. Также это можно сделать из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг. Одно из главных условий оформления доплаты заключается в том, что пенсионер не должен работать.