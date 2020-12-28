В новой стратегии ведения войны на море для ВМС США, береговой охраны и морской пехоты изложен важный и тактически эффективный план «кризисного реагирования» в случае крупномасштабной войны. В плане есть много существенных деталей, включая миссии сдерживания, операции по стабилизации, наступательные удары и конкретные морские боевые стратегии. Об этом рассказало издание National Interest, эксклюзивный перевод статьи публикует discover24.ru.

Новая морская стратегия на 20-е годы

Стратегия, получившая название «Преимущество на море. Преобладание объединенной всеохватной военно-морской мощи», включает в себя варианты миссий ВМФ, Корпуса морской пехоты и береговой охраны, оперативную координацию нескольких служб и то, что можно назвать работой взаимосвязанных переменных. Некоторые из этих нюансов включают упор на экспедиционную войну, передовое развертывание и быстрое реагирование.

Интересно и не удивительно, что большая часть стратегии ВМФ заключается в том, чтобы «быть на месте» в случае войны. Подход, который проливает свет на последовательные запросы от боевых командиров о большем количестве передовых средств в жизненно важных областях земного шара.

«Военно-морская служба предлагает гибкие варианты реагирования на кризисы, управления эскалацией и сохранения пространства для принятия решений национальным лидерам. Поскольку военно-морские силы глобально маневренны и постоянно двигаются вперед, мы часто оказываемся в месте кризиса, когда он только начинается», – отмечается в стратегии.

Почему это важно

Проще говоря, эта концепция помогает объяснить, почему военно-морской флот так часто проводит учебные операции и патрулирование в ключевых областях, таких как Тихий океан и Черное море. Считается, что мощное, хорошо вооруженное присутствие с большой способностью проецировать силу предотвращает войну.

«Использование наших военно-морских сил наперед в опасной зоне и в спорных условиях повышает риски для соперников, учитывая путь эскалации, и предотвращает перерастание кризиса в войну. Силы ВМФ и Корпуса морской пехоты демонстрируют видимую боевую готовность, возможность сдерживания и противоракетной обороны», – рассказывается в стратегии.

Наряду с основным направлением военно-морского флота, стратегия также уделяет большое внимание возможностям десантирования морской пехоты с корабля на берег, чтобы они могли функционировать как силы сдерживания, готовые атаковать в случае необходимости. Тактически важно, что в этой стратегии особое внимание уделяется миссиям береговой охраны.

«Силы береговой охраны предоставляют дополнительные инструменты для управления кризисными ситуациями за счет возможностей, которые могут предотвратить эскалацию морского противостояния без смертельного исхода. Операции в кризисных ситуациях требуют точного понимания среды», – отмечается в стратегии.

Береговая охрана не только поддерживает международные операции по обеспечению безопасности военно-морского флота, но и выполняет важную роль в защите страны. Эта функция продолжает приобретать все большую актуальность, поскольку защита родины никоим образом не ограничивается предотвращением пиратства, терроризма и незаконного оборота наркотиков. Эти вещи имеют решающее значение, но теперь они также значительно усугубляются или дополняются тем фактом, что потенциальные противники быстро получают все больше и больше оружия дальнего действия и атакующих платформ, способных нанести удар по территории США.