Певица Наташа Королева рассказала о том, как выживает в племени аборигенов.

Ранее певица сообщила, что отправилась на прошлой неделе в Танзанию для того, чтобы «обнулиться» от всего, что с ней произошло в этом году. Однако позднее она раскрыла, что отправилась по работе – она участвует в проекте телеканала «Пятница».

Так, в эфире телеканала уже с 21 декабря начнётся показ реалити-шоу «Племя». Также в нём появятся и другие знаменитости, однако кто именно, на данный момент неизвестно.

По словам Наташи, ей приходилось добывать себе еду и охотится, а также проходить шаманские обряды. Однажды ей даже пришлось принимать домашние роды в племени. В какой-то момент ей хотелось всё бросить и уехать обратно в Москву, и такая возможность, как отмечается, у певицы была – у участников есть с собой сигнальная ракета, отправив которую, они сообщают о том, что хотят, чтобы их забрали. Но в итоге Королева всё же решилась дойти до конца.