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Из-за рецензии Ксении Бородиной на сериал «Беспринципные» между другими знаменитостями – Настасьей Самбурской и Ольгой Бузовой, разгорелась нешуточная перепалка.

Началось всё с того, что Самбурская раскритиковала шоу «Дом-2», назвав и его, и людей, которые имеют к проекту отношение, «днищем». Бузова этого стерпеть не смогла и попыталась отстоять проект, в котором была задействована. Она предложила Самбурской высказывать все претензии ей лично, а не писать посты в Instagram, а также составила список имён, которые вышли из проекта достойными людьми.

После этого Самбурская написала комментарий под постом Бузовой, однако та его, по всей видимости, не заметила. Затем Настасья опубликовала скриншот в Stories Instagram, а также заявила, что жизнь Бузовой – это «большая показуха и работа на публику». Также она пообещала при встрече на съёмках «на весь зал заорать» о том, что Бузова – бездарность. Кроме того, она отметила, что певица при встрече с ней ранее «поджимала хвост» и отворачивалась.

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