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Внештатный нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что алкогольные напитки ни в коем случае нельзя заедать сладостями. По его словам, из-за этого организм очень долго не может прийти в чувства после длительного застолья.

Брюн пояснил, что алкоголь и сахар являются продуктами-конкурентами. Каждый из них очень долго переваривается организмом, что негативно сказывается на обмене веществ. Если их смешать, то продукты полураспада гораздо дольше не будут выводиться, что приведет у ухудшению состояния.

Нарколог также порекомендовал не пить шампанское и другие алкогольные напитки перед детьми. Он отметил, что употребление одного бокала игристого вина – это новогодний ритуал, а не повод для длительного возлияния.

Еще одним опасным сочетанием, по мнению специалиста, является употребление алкогольных напитков с газировкой. Все дело в том, что из-за последней спиртное очень быстро всасывается в кровь, что приводит к практически мгновенному опьянению.

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