Врач-нарколог Александр Ковтун не согласился с утверждением «Трезвой России» о влиянии употребления алкоголя на численность населения в России, а также назвал «лечебную дозу» спиртного. По его словам, ежедневно можно употреблять не более одной чайной ложки алкогольных напитков – это поможет при депрессии, а также при необходимости адаптировать организм к некомфортным для него условиям.

Заявление проекта «Трезвая Россия» о том, что через 30 лет население РФ уменьшится до 125 млн человек из-за спиртного, курения и наркотиков, Ковтун назвал «нереалистичным». По его мнению, подобная ситуация могла возникнуть пару десятилетий назад, когда многие люди травились суррогатными спиртными напитками, страдали от злоупотреблений. Сейчас подобных случаев стало значительно меньше.

Также Ковтун заявил, что польза красного вина не доказана на практике. В подавляющем большинстве случаев этот напиток расхваливают те, кто либо связан с производителями, либо просто предпочитает вино другому алкоголю.