Военный эксперт Тарас Чмут рассказал о том, что ракеты «Нептун», которыми Украина угрожала «разрушить Керченский мост», лишь номинально стоят на вооружении ВСУ. На самом деле этот комплекс «еще сырой» и требует существенных доработок. Кроме того, конструкторы уже сейчас столкнулись с серьезной проблемой.

По словам эксперта, в качестве шасси для комплексов должна была использовать платформа КрАЗ. Однако кременчугское предприятие закрылось из-за банкротства, что и стало причиной проблем. Теперь вместо отечественных платформ будут использоваться чешские, изготавливаемые известным брендом «Tatra».

Однако и тут не все гладко. Чтобы приспособить комплексы к новому шасси, нужно существенно перерабатывать исследовательскую батарею, а затем вновь проводить испытания по кругу, что займет несколько лет.

Именно поэтому Чмут считает преждевременной постановку «Нептуна» на вооружение ВСУ. Он отмечает также, что ракеты не заинтересовали покупателей из других стран из-за перечисленных выше проблем, поэтому сейчас они являются бесполезными.