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Широко анонсированная Украиной модернизация истребителя МиГ-29, на самом деле оказалась плановым ремонтом. Да, какие-то незначительные новые элементы на самолет все же были установлены, однако называть это серьезным апгрейдом точно не стоило.

В настоящий момент украинское военное ведомство уже объявило, что истребитель, прошедший «модернизацию», передан в войска. Представители львовского завода, на откуп которого и было отдано приведение самолета в соответствие с современными стандартами, заявил о том, что на него установлена новейшая авионика, а также полноценная РЛС, которую внедрили в навигационную систему.

Но все же большинство работ, выполненных предприятием и связанным с ним огромным количеством частных фирм – это капитальный ремонт еще советского мотора, а также восстановление нормального технического состояния других компонентов.

Украина неоднократно повторяла, что вооружение государства необходимо как можно скорее приводить в соответствие со стандартами НАТО. Но если она обычный ремонт величает модернизацией, то до Североатлантического альянса ей еще точно очень далеко.

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