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Семен Кабакаев, возглавляющий организацию «Безопасность и взаимодействие в Украине», рассказал о срыве государственного оборонзаказа. По его словам, задержки с его выполнением в течение двух-трех ближайших месяцев могут привести к тому, что ВСУ в течение нескольких лет не сможет получить новые виды вооружения.

Главной проблемой Кабакаев назвал действия украинских властей. Они предпочитают покупать оружие в других странах, несмотря на то, что отечественный производитель готов предложить не менее эффективное вооружение. В качестве примера общественник привел контракт на поставку установок Dana импортного производства. По мнению Кабакаева, отечественная разработка «Богдана» ничуть не хуже зарубежного аналога.

Генштаб ВСУ и Минобороны должны до конца 2020 года в обязательном порядке закупить оружие в рамках государственного заказа. В противном случае 10 миллиардов гривен, выделенных под госгарантию, просто будут аннулированы. Что приведет к невозможности производить закупки на протяжении двух или даже трех лет.

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