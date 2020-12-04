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Сергей Згурец, экс-военный и глава Defense Express, объяснил журналистам «Нового времени», почему армия РФ превосходит вооруженные силы Украины.

Согласно словам специалиста, ни одна бригада ВСУ не обладает автоматизированными системами управления (АСУ), с помощью которых можно следить за разными элементами сражения в режиме реального времени, моментально отдавая приказы путем отправки пакетов данных и радиосигналов. Благодаря им можно быстро принимать решения и контролировать войска на поле боя.

Эксперт добавил, что российская армия ранее приняла на вооружение сорок АСУ бригадного значения. Сейчас эти комплексы имеются у подразделений, которые расположены рядом с украинской границей. Руслан Хомчак, украинский генерал-полковник, при этом отметил, что на Украине войска еще долго не получат собственные АСУ, так как работы по ним не завершены даже наполовину.

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