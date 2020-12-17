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Ситуация возле сел Хцаберд и Хин Такер с попыткой азербайджанских войск взять населенные пункты под свой контроль, а также пропавшие военнослужащие, вероятно попавшие в плен – все это вполне может стать прелюдией к партизанской войне. Ведь далеко не всех армян устраивает раздел территорий, который продиктован условиями соглашения о мире.

Некоторые населенные пункты превратились в эксклавы. Они вроде бы и остались Нагорным Карабахом, но вокруг лишь азербайджанские войска, и нет никакой связи с Арменией. Это возмущает в первую очередь военнослужащих Армии обороны Арцаха, которые не захотели уходить со своих позиций.

Они скрылись в лесах и занялись диверсионной деятельностью. Именно с одной из такой групп столкнулись военные Азербайджана у села Хин Такер. Для прекращения деятельности новоявленного партизанского отряда была проведена антитеррористическая операция, в результате которой пропали без вести более 70 солдат. Сейчас их разыскивают и армянские военные, и российские миротворцы.

Главное оборонное ведомство Армении уже заявило о том, что после подписания соглашения о мире несколько подразделений Армии обороны перестало выходить на связь. Так что нельзя исключать, что вскоре появится информация о новых столкновениях с диверсионными группами и новых операциях.

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