Российский лидер Владимир Путин, который проводил совещание с руководителями нефтегазовой отрасли, с юмором отозвался на исчезновение Леонида Михельсона, который представляет «СИБУР-холдинг». Поводом для шутки стала одновременная пропажа штатива. С его поиском замешкался оператор, который снимал все действо.

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — пошутил глава государства.

Через несколько минут Михельсон все же занял свое место, но оператор продолжал возиться с поисками штатива. На это Путин вновь отреагировал с юмором. Он заметил, что никак не получается начать совещание, так как Михельсон уже нашелся, а штатив еще нет.

Президенту пришлось подождать еще несколько минут, пока нашли штатив. После этого совещание пошло своим чередом.