На снимках фрегатов российского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» пользователи сети обнаружили контуры натовских боевых кораблей, обведенные белой краской. Они сразу предположили, что это своеобразные «зарубки», которые наносятся после уничтожения судов потенциального противника.

Подавляющее большинство наблюдательных пользователей, заметивших отметки, совершенно логично предположили, что сделаны они были после учений. На фрегате «Адмирал Григорович» насчитали 12 силуэтов, причем один из них оказался самолетом P-8A Poseidon, который выполняет разведывательные функции над морем. «Адмирал Эссьен» пока проигрывает – у него в активе лишь 5 «уничтоженных» кораблей.

Предположение об учениях подтвердил и военный эксперт Олег Лукьянов. Он заявил, что речь никак не может идти о реально уничтоженных кораблях. Во-первых, подобные действия российских фрегатов уж точно не остались бы незамеченными мировым сообществом, а во-вторых, если бы корабли действительно нападали на натовские эсминцы с линкорами, сейчас была бы в разгаре Третья мировая война.