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В Бельгии, как и во многих других странах мира сейчас действуют ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения Covid-19. Но тяга к веселью и развлечениям легко преодолевает подобные преграды. Так, в подвальном помещении одного из баров страны бельгийские правоохранители, проверяющие соблюдение требований карантина, попали на секс-вечеринку.

На мероприятии присутствовало 25 человек, которые были оштрафованы полицейскими. Один из участников действа пустился наутек, но правоохранители успели его задержать. Оказалось, что столь прыткий любитель развлечений – это депутат Европарламента Йожеф Сайер. Немного позже он извинился перед публикой и заявил, что участие в мероприятии было очень легкомысленным. Затем Сайер подал в отставку.

Кроме того, на запрещенной вечеринке присутствовало несколько дипломатов. В ходе обыска полицейским также удалось найти наркотические вещества.

Все увеселительные заведения в Бельгии в настоящий момент не работают из-за карантина. Также в стране действует комендантский час с 10 часов вечера и до шести утра.

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